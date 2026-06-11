【モデルプレス＝2026/06/11】ファミリーマートでは、紅茶ブランド「Afternoon Tea」監修のもと開発した、過去最多全28商品を展開する「アフタヌーンティー」フェアを、2026年6月16日（火）から全国のファミリーマート約16,400店にて実施する。【写真】「アフタヌーンティー」フェアで同時展開される全28種◆ファミマ「Afternoon Tea」と過去最大コラボファミリーマートと「Afternoon Tea」とのコラボレーションは2019年から継続的