【モデルプレス＝2026/06/11】俳優の風間俊介が、6月11日放送のTBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）を欠席。同局の田村真子アナウンサーが理由を明かした。【写真】風間俊介、美人アナと2ショット◆風間俊介「ラヴィット！」休演4月から6月のシーズンレギュラーとして木曜日を担当している風間。番組冒頭、田村アナから「本日、風間さんは舞台出演のため、お休みです」と説明があると、MCの麒麟・川島明は食い気味に「