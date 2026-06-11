¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖCOWCOW¡×¤ÎÁ±¤·¡Ê¤è¤·¡Ë¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯6·î9Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢1¤«·î¤Ç10¥­¥í¶á¤¯¤Î¸ºÎÌ¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÌÜÉ¸¤Î75kg¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×Á±¤·¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®äØÀéË­¤µ¤ó¡Ê52¡Ë¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¡Ö¾®äØ¥Ø¥ë¥·¡¼¶µ¡×¤Î´ë²è¤Ç¡¢5·î¤«¤é¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£5·î8Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢92.8¥­¥í¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂÎ½Å·×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¡¢¡ÖÌÜÉ¸¤Ï75¥­¥í¡£Å¬ÀµÂÎ½Å¤Ï65¥­¥í