おかやまマラソン2025 おかやまマラソン実行委員会は、6月11日、「おかやまマラソン2026」のふるさと納税枠のランナー募集を締め切ったと発表しました。 5月30日に定員に達し募集を終了したということです。 実行委員会事務局によりますと、ふるさと納税枠（フルマラソン・定員200人）は初めて設けたもので、岡山県に5万円以上を寄付した県外在住者が対象です。申し込み期限は、6月23日までとしていましたが、予定