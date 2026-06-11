10日未明に突然リリースされた楽天・三木肇監督（49）の休養。今季21勝36敗1分けの借金15でリーグ最下位に沈むチームをテコ入れすべく、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として同日の巨人戦から指揮を執ることになった。【もっと読む】楽天・塩川達也監督代行とは何者か2018年から今季まで通算8年、一軍、二軍監督を務めた三木監督は昨季から一軍監督に復帰。今季は開幕直前に先発転向した西口直人、遊撃の宗山塁が相次い