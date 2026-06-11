明日12日にかけても近畿地方はおおむね晴れて、貴重な梅雨の晴れ間となりそうです。ただ、今日11日から明日12日にかけては変わりやすい天気で、午後を中心に急な雨や雷雨に注意が必要です。今日11日晴れていても、急な雨や雷雨の恐れ今日11日の近畿地方は高気圧に覆われますが、上空に寒気を伴う気圧の谷が近づくため大気の状態が不安定になる見込みです。おおむね晴れるものの、午後は変わりやすい天気になるでしょう。兵庫県か