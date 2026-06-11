空前の「監督代行ブーム」到来である。【もっと読む】楽天・塩川達也監督代行とは何者か…野村克也氏から重宝された「悪く言えばイエスマン」巨人戦3連戦の初戦を終えた直後の10日午前1時、楽天は三木肇監督の休養を発表。塩川達也ヘッドコーチが監督代行となり、同日夜、橋上秀樹監督代行率いる巨人と戦った。そして仙台から遠く離れた福岡でも、「3人目」の監督代行が登場した。阪神はソフトバンク戦の7回、リプレー検証の