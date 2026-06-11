放送作家・脚本家の小山薫堂とフリーアナウンサーの宇賀なつみがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「日本郵便 SUNDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。今回の放送は、文筆家の甲斐みのりさんをお迎えして、地元パン、お菓子の包み紙、クラシックホテルの魅力について伺いました。（左から）パーソナリティの小山薫堂、甲斐みのりさん、宇賀なつみ◆独自の物語を紡ぐ「地元パン」の世界甲斐みのりさんは、静岡県生