三木肇監督の電撃休養により、ヘッドコーチから抜擢された楽天の塩川達也監督代行（43）。どんな人物なのか。【もっと読む】球界でブーム到来！増え続ける「監督代行」次はダレ？名前が挙がる2球団楽天が球界に参入した2004年、球団初のドラフトで東北福祉大から5巡目指名で入団。内外野を守れる守備力がウリで、楽天の2代目指揮官である野村克也監督に重宝された。「頭が良く、野球をよく知っている。同期で後に楽天監督も務