東京時間10:25現在 ＮＹ原油先物JUL 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引） 1バレル＝91.69（+1.66+1.84%） 中東情勢への警戒感から一時９３ドル台後半まで上昇、その後米国のイラン攻撃が終了し、少し上げ幅縮めるもプラス圏。