東京時間10:25現在 東京金先物APR 27月限（TOCOM） 1グラム＝21538.00（-672.00-3.03%） ＮＹ金先物AUG 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4107.40（-25.90-0.63%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY市場で金先が下げ、時間外でもマイナス圏となっており、東京金は３％を超える下げ