ドル円軟化、米イラン「つかの間の安堵」原油高一服日経一時プラ転 有事のドル買いが後退、ドル円は160.40円台に軟化。ユーロドルやポンドドルは上昇している。時間外でNY原油の上昇が止まり、米株はプラス圏を回復している。日経平均も一時プラス圏を回復する場面があった。 米軍が直近のイラン攻撃を完了したと発表、ひとまず追加の攻撃はなさそうだ。ただ、つかの間の安堵にすぎない。トランプ米大統領はイランが