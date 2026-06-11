USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.737.117.807.49 1MO6.955.636.646.46 3MO7.905.707.016.63 6MO8.475.877.497.01 9MO8.616.057.777.19 1YR8.816.468.117.43 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.449.998.40 1MO6.708.276.74 3MO7.398.556.81 6MO8.038.997