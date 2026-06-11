今年の大学生投手のドラフト戦線で、関西勢の存在感が増している。有馬伽玖（立命館大）、宮原廉（近畿大）、米沢友翔（関西大）。関西学生リーグでしのぎを削る3人は、いずれも1位指名を狙える存在だ。10月のドラフト会議へ向けて、今後の評価を大きく左右する可能性がある。【西尾典文／野球ライター】【写真】“ドラ1”も狙える関西実力派大学生投手たちの姿最大の武器は変化球有馬は、3人の中で最も早くから高い評価を得