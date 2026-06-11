物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は5月29日に亡くなった山口良治さんを取り上げる。＊＊＊一人一人を殴って……1975年5月、京都市立伏見工業高校のラグビー部監督に就任したばかりの山口良治さんは、京都の強豪、私立花園高校との試合に臨む。だが、0対112と記録的な大敗を喫した。同年、伏見工業ラグビー部に入部、最初の教え子にあたる清水悟さ