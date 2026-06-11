葛洲壩（かつしゅうは）水利ハブの水域を航行する船。（５月１４日撮影、ドローンから、宜昌＝新華社記者／肖芸九）【新華社宜昌6月11日】中国湖北省宜昌市は近年、三峡ダムの玄関口という立地を生かし、港湾配置の改善や本支流の通航円滑化を進めてきた。水運のグリーン（環境配慮）・低炭素化への転換、鉄道・水路・道路・航空・パイプラインを組み合わせた輸送体系の整備、水運拠点としての基盤強化を通じて長江経済ベ