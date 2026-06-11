◆米大リーグパイレーツ９―８ドジャース（１０日、米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１０日（日本時間１１日）、敵地・パイレーツ戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては７回途中６安打４失点（自責３）で勝敗はつかず、防御率が１・０６となった。３点を追う９回に意地の１２号２ランを放ったが、５打数１安打２打点で空砲となった。大谷は７回に２死一、二