人気の節約食材でしっかりおかずを作ろう！ あると便利なツナ缶。きっとどのおうちでもストックしてあることでしょう。今回は、そんな人気のツナ缶に、同じくリーズナブルでヘルシーなところが大人気の豆腐をコラボさせたおかずにフィーチャーしました。ツナ缶、豆腐、どちらも単品だと少しボリュームに欠けるけれど、これからご紹介するアレンジ方法なら食べ応えもバッチリ！さくさく＆ふわふわしたおかずは、白いご飯が止まらな