サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が、10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。Jリーグ創生期メンバーの“暗黙のルール”を明かした。同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表の北沢豪氏と共演した。北沢氏を「キーちゃん」と呼ぶ武田は「サッカー選手がオシャレっていうのは、僕とキーちゃんが作ったイメージ」と自負。「93年のベストドレッサー賞を、サ