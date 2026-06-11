劇団「進戯団 夢命クラシックス」の公式Xが11日、更新され、同劇団の主宰で俳優、声優、脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）の騒動について謝罪した。暴露系アカウントから自身の不適切な行動が明かされ、この日、自身のXで「全て私の無責任な行動によるもの」と認め謝罪した伊藤。これを受けて、伊藤が主宰する劇団も声明を投稿した。声明は「進戯団 夢命クラシックス主宰伊藤マサミの不祥事に対するお詫び」と