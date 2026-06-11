お笑いコンビ・どぶろっく（森慎太郎、江口直人）のサガテレビ・レギュラー番組『どぶろっくの一物』（毎週土曜後5：59）の初となる公開収録が決まり、観覧募集が始まっている。【写真】『ガキ使』で…優勝の栄冠を勝ち取り満面の笑みを浮かべるどぶろっく『どぶろっくの一物 夏休み1時間SP』（8月22日放送予定）の番組収録として、吉野ヶ里歴史公園内のキャンプ施設「スノーピーク グラウンズ 吉野ヶ里 新西口キャンプサイ