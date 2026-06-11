パイレーツ戦の9回、12号2ランを放つドジャース・大谷＝ピッツバーグ（共同）【ピッツバーグ共同】米大リーグは10日、各地で行われ、ドジャースの大谷はピッツバーグでのパイレーツ戦に「1番・投手兼指名打者」で先発し、九回に3試合ぶりの本塁打となる12号2ランを放って5打数1安打2打点だった。投手では6回2/3を投げ、1本塁打を含む6安打4失点（自責点3）で勝敗は付かなかった。チームは8―9で敗れた。カブスの今永はロッキー