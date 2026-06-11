南海キャンディーズの山里亮太が１１日、日本テレビ系「ＤａｙＤａｙ．」で、オードリーの若林正恭の小説「青天」が直木賞候補となったことに言及した。山里は若林と「たりないふたり」という漫才ユニットを組んでいた。番組では、「青天」が直木賞にノミネートされたニュースを伝えた。お笑いタレントが直木賞にノミネートされたのは初の快挙。若林にとっては初の小説で、高校のアメリカンフットボール部を舞台にした物語。