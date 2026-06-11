各地の梅雨入りで蒸し暑さが増す中、ハンディファン市場に大手家電メーカーが相次いで参入している。強い風や静音性、冷却プレートなど、機能の多様化とともに安全性や長時間バッテリーにも注目が集まる。強風や長時間駆動求めハンディファンが多機能に関東も梅雨入りしてムシムシ、ジメジメ。夏本番を前にまとわりつくような暑さだ。50代：湿度が高いので息苦しい。40代：もう夏ですよね。朝から暑いです。そんな中、欠かせないの