ありとあらゆる“ネコいぬ情報”をワイドショー形式で紹介する情報バラエティ『ネコいぬワイドショー』（BS朝日）。6月11日（木）放送の同番組では、「第3回 ビビりすぎ王決定戦」や「愛猫の息遣いまで描く若き日本画家」などを特集する。【写真】愛おしいほどビビりまくり！飼い主の脚にしがみつく柴犬今回のいぬコメンテーターは、前回に続いてももいろクローバーZの玉井詩織。愛犬・イロハくんのちょっと変わった特技を披露する