【第28話】 6月11日 公開 第28話「停車駅」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月11日、misekiss氏によるマンガ「保知矢さんはあまりある」の第28話「停車駅」をヤンマガWebに無料公開した。 第28話では、米沢が保知矢さんと一緒に下校する。米沢の家がある駅で、電車がしばらく停車することに。そのまま帰宅しようとする米沢だったが、なぜか保知矢さんが家までついてきて……。 「保知