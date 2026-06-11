11日朝、大館市比内町の畑でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと、11日午前7時25分ごろ、大館市比内町達子字風袋の畑にクマ1頭がいるのを車で走っていた40代の男性が目撃しました。クマの体長はおよそ1メートルだったということです。近くの民家まではおよそ200メートルの場所で、付近には比内支援学校があります。警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ