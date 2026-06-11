6月11日（現地時間10日、日付は以下同）に行われている「NBAファイナル2026」第4戦。この大一番の裏で、ニューヨーク・ニックスのオーナーであるジェームズ・ドーランと、ニューヨーク市のゾーラン・マムダニ市長が激しい対立を繰り広げている。 事の発端は、第4戦に合わせてマディソン・スクエア・ガーデン（以下「MSG」）周辺で計画されていたファン向けの