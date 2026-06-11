リミックスポイントはストップ高。きょう午前９時５５分ごろ、未定としていた２７年３月期の連結業績予想を発表した。売上高予想は４８７億７７００万～５６１億１２００万円（前期比２．７～３．２倍）、営業損益予想は６７億２３００万～１４０億５８００万円の黒字（前期は５４億７７００万円の赤字）とした。各損益は３期ぶりの黒字転換を計画しており、材料視した買いが集まっている。 グルー