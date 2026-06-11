エクサウィザーズが４日ぶりに反発している。同社は１０日、子会社ＥｘａＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅＡＩが運営する法人向け生成ＡＩサービス「ｅｘａＢａｓｅ生成ＡＩ」において、米アンソロピック社が６月９日にリリースした「ＣｌａｕｄｅＦａｂｌｅ５」の提供を開始したと発表しており、好材料視されている。これにより「ｅｘａＢａｓｅ生成ＡＩ」を利用中のユーザーは、追加の申し込み