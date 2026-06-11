午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３１４、値下がり銘柄数は１２０１、変わらずは４２銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に鉱業、食料、海運、その他製品など。値下がりで目立つのは非鉄金属、輸送用機器、機械など。 出所：MINKABU PRESS