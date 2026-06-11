開催：2026.6.11 会場：ＰＮＣパーク 結果：[パイレーツ] 9 - 8 [ドジャース] MLBの試合が11日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとドジャースが対戦した。 パイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズ、対するドジャースの先発投手は大谷翔平で試合は開始した。 4回表、5番 マックス・マンシー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベ}