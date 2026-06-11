開催：2026.6.11 会場：シティ・フィールド 結果：[メッツ] 2 - 9 [カージナルス] MLBの試合が11日に行われ、シティ・フィールドでメッツとカージナルスが対戦した。 メッツの先発投手はオースティン・ウォーレン、対するカージナルスの先発投手はニール・パランテで試合は開始した。 1回表、4番 ジョーダン・ウォーカー 2球目を打ってセンターへ