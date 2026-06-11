山形市によりますと、きのう午後７時１０分ごろ、山形県山形市の立谷川工業団地でクマのような動物１頭が目撃されました。 【画像】クマ出没場所 目撃現場はべにばな大橋の南側たもとから南へおよそ３００メートルの場所だということです。 近くには複数の工場や事業所が立ち並んでいます。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月10日（水曜）午後7時10分頃立