トーマス・トゥヘル監督が率いるイングランド代表は現地６月10日、国際親善試合でコスタリカ代表とアメリカ・フロリダ州のオーランド・シティ・スタジアムで対戦した。開始９分にデクラン・ライスの得点で先制したイングランドは、68分にアンソニー・ゴードンのPKでリードを広げる。87分にはオリー・ワトキンスがダメ押しとなる３点目を奪い、そのまま３−０で快勝した。英衛星放送『Sky Sports』によれば、トゥヘル監督は試