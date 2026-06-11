「なぜエクアドル、日本、ノルウェーが今大会のダークホースなのか」『The Guardian』は、北中米W杯開幕を間近に控えた６月10日、そう題した記事を掲載した。イギリスの有力紙はまず、「どのW杯にもダークホースが必要だ。誰も予想していなかったチームが既成概念を覆し、ファイナリストよりも鮮烈な印象を残すのだ。今年の大会は48チームが参加しており、予想外の快進撃で決勝トーナメントの後半まで進む候補がいくつか存在する