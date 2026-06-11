日本代表の田中碧は、所属のリーズで波乱のシーズンを過ごした。初のプレミアリーグ挑戦となった今季、田中はシーズン途中から出場機会を失った。ダニエル・ファルケ監督が戦い方を変えたこともあり、一時は７試合連続で出番なしという苦境を味わっている。終盤に入り、チームメイトの負傷もあって、先発出場の機会を取り戻した田中は、以降もスタメンの座を維持。再び評価を高め、プレミア残留を果たしたリーズのシーズンを