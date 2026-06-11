リミックスポイント [東証Ｓ] が6月11日午前(09:55)に非開示だった業績見通しを発表。27年3月期の業績予想は連結経常損益が64.8億～138億円見通しと発表した。 ※業績予想がレンジで開示されている場合は、レンジの中央値に基づいて記事を作成しています。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 2027年３月期の連結業績予想につきましては、主に電力小売事業を営むエネルギー事業において