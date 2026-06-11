11日11時現在の日経平均株価は前日比558.24円（-0.87％）安の6万3621.03円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は314、値下がりは1201、変わらずは42と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は129.53円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、アドテスト が106.2円、ファストリ が77.23円、ＴＤＫ が72.41円、フジクラ が26.75円と続いている。 プラス寄与度トップはキオクシ