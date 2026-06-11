バレーボールの「ネーションズリーグ（VNL）」は10日、中国・臨沂でプール3第1週の第1戦が行われ、世界ランキング7位の男子日本代表は、同18位のウクライナ代表と対戦。セットカウント3－0（25－22、25－21、25－22）で勝利を飾った。 ■高さに苦しむもストレート勝ち ロラン・ティリ監督率いる2年目のチームは、2028年のロサンゼルス五輪へ向けた重要な