未開封のトレーディングカードの中身を、外から見分けようとする「サーチ行為」。そんなサーチ行為を防ぎながら、パッケージの脱プラスチックにも対応する新しい包材を、TOPPAN株式会社が開発しました。トレーディングカード向けとしては国内初となる、遮光性のある紙製ピロー包材です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】この包材は、紙でありながら98％以上の遮光率を実現しているのが大きな特徴。中身が透け