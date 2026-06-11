仏国際放送局ラジオ・フランス・アンテルナショナル（RFI）中国語版は10日、チェコメディアの報道を引用し、チェコ国防省が機密性の高い軍事区域への中国製自動車の立ち入りを制限する指令を発したと報じた。チェコメディアのセズナーム・ズプラーヴィによると、目的はスパイ活動を防ぐため。チェコ国家サイバー・情報セキュリティー庁（NUKIB）は昨年、中国製自動車がセンサーやカメラを利用して周辺環境のデータを収集し、中国国