米税関・国境警備局のロドニー・スコット局長は9日、米国とメキシコの国境に建設中の「隔離壁」について、「2027年末までに完成する見通しだ」と述べました。スコット局長は同日、ワシントンDCでのイベントで、「遅くとも2028年8月までには、壁に沿って電子監視装置などの補助機器を設置する」と明らかにしました。また、米国はメキシコとの国境のリオグランデ川に「第2の障壁」を設け、関連する技術機器を設置する予定です。トラ