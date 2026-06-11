■MLBパイレーツードジャース（日本時間11日、PNCパーク）ドジャース・大谷翔平（31）は敵地でのパイレーツ戦に“1番・投手兼DH”で先発出場し、9回の第5打席に3試合ぶりとなる12号ホームランを放った。二刀流出場で今季3発目のアーチ、さらにPNCパークでは24年初アーチから3年連続で3本目となった。パイレーツの先発・J.ジョーンズ（24）に対し、第1打席、空振り三振。第2打席はホームラン性の当たりもレフト・B.レイノルズ（31