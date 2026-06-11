“誹謗中傷動画”報道をめぐり、高市総理は、公設秘書と動画の作成者とのやり取りとされる音声について、秘書に確認したところ本人の声か「似ているように思うが確信は持てない」と言われたと明らかにしました。【写真を見る】「誹謗中傷動画」めぐり追及される高市総理動画作成者との関係については…オンライン会議への参加認めるも…秘書「似ているが確信持てない」国会では6月10日も、高市総理への追及がありました。前回の