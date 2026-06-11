サッカー元日本代表でタレントの武田修宏（59）が、10日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。1993年のJリーグ発足でプロ化される以前に就いていた職業を明かした。同番組では、ともにヴェルディ川崎でプレーした元サッカー日本代表の北沢豪氏と共演した。Jリーグ発足以前の話題になり、北沢氏は「本田技研で社員をしながらプレーをしてた」と社会人チーム時代を回想。「バイクを作っていました