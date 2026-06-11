『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが6月11日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「アルミ缶を分別せずに可燃ごみの中に入れている方がいますが、焼却炉に入ってしまうと資源として再生できません」 【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「時折、アルミ缶を分別せずに可燃ごみの中に入れている方がいますが、焼却炉に入ってしまうと資