女優、声優として活動する舞原鈴が11日、自身のXを更新。夫で脚本家、演出家として活動する伊藤マサミ（43）が不倫疑惑を指摘されたことを受け、声明を発表した。夫の伊藤は人気コンテンツ「あんさんぶるスターズ！」瀬名泉役の声優としてで広く知られ、演出家としても「Dr.STONE」「チア男子!!」など数々の2.5次元舞台や演劇作品を手掛けた。伊藤を巡っては、10日にXの暴露系アカウントが不倫疑惑をスクープ。女性ファンと