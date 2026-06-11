サグラダ・ファミリアでのミサに先立ち、レオ14世が教皇専用車に乗車する様子＝6月10日、スペイン・バルセロナ/Michele Spatari/Reuters （CNN）スペイン・バルセロナにそびえる最大の名所「サグラダ・ファミリア」で知られる建築家アントニ・ガウディは、列車にはねられて1926年に死亡した。居合わせた人たちから物乞いと勘違いされ、すぐに手当てを受けられなかった。その死からちょうど100年目にあたる10日、ローマ教皇レオ14世