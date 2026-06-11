美容家で元女優の君島十和子さんが11日までに自身のインスタグラムを更新し、60歳の誕生日を祝福される様子を披露した。5月30日に60歳の誕生日を迎えた十和子さんは、「【人生初】夢かと思うほど幸せなサプライズにご賛同してくださった皆様本当に本当にご多用の中、お時間頂きましてありがとうございました。心から感謝しています」と書き出すと、赤いノースリーブドレス姿での誕生日パーティー出席者とのショットをアップ